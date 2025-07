GP da Bélgica F1: Piastri lidera treino livre único em Spa-Francorchamps

A 13.ª ronda da temporada de Fórmula 1 arrancou esta manhã em Spa-Francorchamps, na Bélgica, num evento que marca a terceira corrida Sprint do ano. O primeiro e único treino livre do Grande Prémio da Bélgica foi palco de intensa atividade em pista, estratégias de pneus diversas e bons desempenhos.

Oscar Piastri, da McLaren, destacou-se ao terminar na liderança, seguido de perto por Max Verstappen (Red Bull) e o seu colega de equipa Lando Norris. A sessão ficou ainda marcada por incidentes, testes de novas peças e o equilíbrio competitivo no meio do pelotão.

O primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1 viu Oscar Piastri, da McLaren, impor-se no topo da tabela de tempos. O piloto australiano registou o melhor tempo, deixando Max Verstappen, da Red Bull, a quatro décimos de segundo. Lando Norris, também da McLaren, garantiu o terceiro lugar, solidificando o bom momento da equipa de Woking. George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) completaram o top 5, seguidos por Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls), que fecharam os dez primeiros classificados.

Pneus em teste

O início da sessão foi cauteloso, mas rapidamente surgiram os primeiros desafios. Franco Colapinto, piloto argentino, sentiu a pressão em Spa-Francorchamps, bloqueando as rodas na travagem para La Source, o que resultou num pneu danificado. Carlos Sainz, por sua vez, demorou a sair das boxes devido a um problema no sistema de combustível, enquanto Lewis Hamilton reportava instabilidade e bloqueios traseiros no seu monolugar.

As equipas exploraram diversas estratégias de pneus, tendo em conta que têm somente esta sessão de treinos livres. Lance Stroll iniciou a sua volta cronometrada com pneus duros, enquanto Max Verstappen, que liderava provisoriamente, regressou às boxes com flow-vis espalhado pela suspensão dianteira e capô do motor, indicando testes de novas peças – a Red Bull, tal como várias outras equipas, trouxe atualizações para este GP.

Momentos de tensão e a luta pelo topo

A meio da sessão, Charles Leclerc liderava com 1m44.148s, com Colapinto a ser o primeiro a testar os pneus macios. A temperatura da pista subia para os 37°C, e momentos de tensão surgiram, como um incidente entre Colapinto e George Russell, que forçou o britânico a sair da pista para evitar uma colisão, ficando o incidente sob investigação.

Com a entrada dos pneus macios em cena nos minutos finais, os tempos caíram drasticamente. Lance Stroll conseguiu ascender provisoriamente à liderança, mas foi Oscar Piastri quem brilhou, aproveitando um ligeiro reboque em Eau Rouge para assumir a liderança com uma vantagem significativa. A McLaren demonstrou ter um carro com mais apoio aerodinâmico, o que se revelou vantajoso nas curvas, embora potencialmente mais vulnerável nas retas. Russell e Antonelli surpreenderam com pneus médios, mostrando a eficácia das suas escolhas. A sessão terminou com várias voltas rápidas nos instantes finais, evidenciando o equilíbrio no meio do pelotão.

Esta sessão foi o único treino livre do fim de semana, com a qualificação para a corrida Sprint a decorrer ainda hoje.