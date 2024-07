GP da Bélgica F1, O Herói Esquecido: Esteban Ocon

Charles Leclerc foi ponderado para o Herói Esquecido. Com um Ferrari pouco competitivo, conseguiu uma pole quando ninguém esperava e na corrida, manteve-se na luta pelos lugares da frente, mesmo sem nunca ter andamento para desafiar os mais rápidos. Acabou por dar um pódio à Ferrari, algo que já não acontecia desde o GP da Áustria. Mas a escolha foi para Esteban Ocon.

Ocon começou mal o fim de semana, com uma fuga de água que o impediu de participar no TL1. No TL2 já se começava a evidenciar, estando mais rápido que Pierre Gasly. A Alpine optou por duas configurações diferentes, uma com mais apoio aerodinâmico (para Pierre Gasly) e outra com menos arrasto (para Ocon). A segunda opção revelou-se a mais acertada. Ocon tirou partido disso e fez uma boa qualificação, entrando na Q3 e na corrida, terminou nos pontos, o que não tem sido fácil na Alpine.

Os dois pontos solidificam o oitavo lugar, permitindo à equipa regressar aos pontos, depois de dois fins de semana a zeros. Ocon não é o piloto mais carismático, não tem uma base de fãs forte e costuma promover ambientes pouco saudáveis, em que as lutas internas, tendencialmente, costumam azedar. Nem sempre é fácil gostar do francês. Mas Ocon é um bom piloto, com talento e em Spa voltou a provar isso.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA