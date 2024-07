GP da Bélgica F1: Novo asfalto poderá fazer baixar os tempos

A mítica pista de Spa-Francorchamps, conhecida pelo seu traçado desafiante, foi renovada antes do próximo Grande Prémio da Bélgica. Prevê-se que este novo asfalto afete significativamente os preparativos e o desempenho da corrida.

A Pirelli, o único fornecedor de pneus para as 24 Horas de Spa, realizadas no passado mês de junho, observou que os carros GT3 rodaram três segundos mais depressa na nova superfície, em comparação com o ano anterior, utilizando os mesmos compostos. Embora o desempenho dos GT3 não seja diretamente comparável ao da Fórmula 1, prevê-se que a nova superfície aumente a aderência e reduza os tempos por volta dos carros de F1.

Para a 14ª ronda da época em Spa-Francorchamps, a Pirelli selecionou os mesmos compostos de pneus dos dois anos anteriores: C2 (P Zero Branco duro), C3 (P Zero Amarelo médio) e C4 (P Zero Vermelho macio). A pista, conhecida pela sua elevada pressão sobre os pneus e pela mistura de tipos de curvas, representa um desafio para as equipas encontrarem o equilíbrio aerodinâmico ideal. A combinação Eau Rouge-Raidillon, com a sua forte compressão, exerce uma pressão especial sobre os pilotos e os carros. A nova superfície pode afetar a degradação dos pneus, que é tipicamente térmica.

As condições meteorológicas são um fator significativo em Spa, com condições variáveis que podem afetar os níveis de aderência em toda a pista. Os erros na escolha dos pneus podem custar caro, especialmente tendo em conta a extensão da pista. No ano passado, embora a corrida tenha permanecido seca, nos dias anteriores choveu. A maioria dos pilotos utilizou pneus médios no dia da corrida, com alguns a optarem por pneus macios ou duros, o que levou a diferentes estratégias e paragens nas boxes. Russell, Stroll e Gasly utilizaram com sucesso estratégias de duas paragens e terminaram nos pontos.

Este fim de semana assinala o 68º Grande Prémio da Bélgica do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, com 56 corridas realizadas em Spa-Francorchamps, dez em Zolder e duas em Nivelles. Michael Schumacher é o piloto mais bem-sucedido com seis vitórias, seguido por Ayrton Senna com cinco. Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Jim Clark têm cada um três vitórias em Spa. Hamilton também detém o recorde de maior número de poles (seis) e de pódios (dez). Entre os construtores, a Ferrari lidera com 18 vitórias, a McLaren tem 14 e a Lotus tem oito. A Ferrari também tem o maior número de pole positions (16) e de pódios (50).

Após a corrida, a Pirelli permanecerá por mais dois dias de testes em Spa-Francorchamps para desenvolver pneus para 2025, com a participação da Aston Martin e da Alpine.