GP da Bélgica F1: Mercedes tem já uma suspeita do que terá provocado a desclassificação de Russell

Foi um alívio ter o Lewis em segundo para herdar a vitória. Ele também fez uma corrida forte e foi o carro mais rápido a fazer duas paragens hoje. Podemos estar satisfeitos com o ritmo do carro, mas, no geral, é uma desilusão não sair com a dobradinha. Isto é particularmente verdade depois de uma recuperação tão boa de uma das nossas sextas-feiras mais difíceis e após uma corrida que foi tão bem gerida pela equipa. Vamos aprender com isto e voltaremos fortes em Zandvoort depois da pausa de verão”.

Russell foi o mais audaz na corrida em Spa. Na volta 27, quando a maioria dos pilotos entrava para a sua segunda paragem, o #63 pedia à equipa para o manter em pista e tentar levar até ao fim o conjunto de pneus duros que tinha montado na volta 11. Poucos esperavam que a estratégia de uma paragem resultasse, especialmente com um primeiro stint tão curto, mas Russell fez magia na gestão dos seus pneus e cruzou a linha de meta em primeiro lugar, no que seria um triunfo retumbante.

George Russell ainda estará a digerir a enorme desilusão de ontem. No GP da Bélgica, o piloto britânico da Mercedes. A Mercedes investiga o motivo pelo qual o carro ficou 1,5 kg abaixo do peso mínimo, mas terá já parte da explicação.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI