GP da Bélgica F1: Mercedes e Ferrari tentam agarrar lugar no pódio

A Ferrari é atualmente a terceira melhor equipa, a par da Mercedes tanto em ritmo de qualificação como em ritmo de corrida, segundo os dados obtidos nos treinos de ontem.

A Ferrari destacou-se nas curvas de média e alta velocidade, enquanto a Mercedes é mais rápida nas curvas lentas e significativamente mais rápida nas retas.

Ferrari ainda com dúvidas

Charles Leclerc considerou os treinos de sexta-feira inconclusivos para a Ferrari:

“Um dia difícil de compreender, com várias afinações e pneus, com todas as equipas a seguirem os seus próprios planos de corrida. Ainda não temos uma imagem clara e com a expetativa de chuva amanhã [hoje] e condições secas no domingo, vamos trabalhar para encontrar o melhor compromisso para extrair o máximo em ambos os dias. É a nossa última corrida antes das férias, por isso vamos dar tudo para a terminar em alta”.

Mercedes descontente

Já Andrew Shovlin, da Mercedes, observou que os seus carros estão a perder tempo quer em alta, quer em baixa velocidade e que o seu desempenho no geral, especialmente nos stints longos, precisa de ser melhorado:

“Tivemos dificuldades com o carro hoje, por isso vamos trabalhar arduamente durante a noite para melhorarmos. Estamos a perder tempo em toda a linha em vez de em curvas específicas, e os stints longos também não estão onde precisamos que esteja. Ambas as situações estão relacionadas com a falta de equilíbrio e de aderência. Há uma boa hipótese de vermos alguma chuva amanhã [hoje]. Isso pode dificultar a avaliação das alterações efetuadas durante a noite, mas veremos o que podemos aprender”.

Os pilotos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, têm cerca de 0,3s a ganhar com a otimização dos seus mini sectores. Com Max Verstappen fora de posição e Sergio Perez com dificuldades, um lugar no pódio é possível para a Ferrari ou Mercedes se eles melhorarem o que mostraram ontem.

“Não foi o nosso melhor dia, pois o carro não estava particularmente forte. O TL1 não foi muito bom e trabalhámos em algumas alterações para o TL2. Inicialmente melhorámos o equilíbrio e sentimo-nos bem, mas quando colocámos os pneus macios, tivemos mais dificuldades. Foi sem dúvida uma melhoria global, mas outros também deram um passo em frente. Temos algum tempo para encontrar o melhor durante a noite e vamos tentar fazê-lo” disse Lewis Hamilton.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA