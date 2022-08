GP da Bélgica F1: Mercedes celebra os 55 anos da AMG com pintura especial | AutoSport

Os dois monolugares da Mercedes terão um design especial no regresso da Fórmula 1 à pista durante o GP da Bélgica. A pintura terá como pano de fundo o 55º aniversário da subsidiária da Mercedes, a AMG.

Ainda sem imagens do novo visual, a Mercedes salientou que o design se destina a “comemorar o lendário carro vencedor na corrida das 24 horas de Spa de 1971, o 300 SEL 6.8 AMG”.

“Em homenagem ao 55º aniversário, Lewis e George vão pilotar em Spa com um logotipo especial da AMG”, anunciou a equipa. Mas isso é um bom presságio para as Flechas de Prata? A Mercedes não se costuma dar bem nas corridas que altera o seu design para comemorar uma data ou evento. Todos nos lembramos quando no Hockenheimring, para o GP da Alemanha de 2019, a Mercedes prestou tributo aos 125 anos da marca no desporto motorizado e teve uma corrida para esquecer.

The Mercedes-AMG W13 E Performance meets our 300 SEL 6.8 AMG, the "Red Pig". Two gamechangers of the present and the past, united in a special livery to celebrate 55 Years of AMG together. ❤️🙌#WeLivePerformance #WorldsFastestFamily #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/gwWDkv8sPw — Mercedes-AMG (@MercedesAMG) August 24, 2022