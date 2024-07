GP da Bélgica F1, Max Verstappen: “Vai ser uma batalha difícil”

Max Verstappen destacou-se da concorrência, conseguindo ser o mais rápido da qualificação. O piloto da Red Bull foi imbatível na sessão afetada pela chuva, mas vai largar do 11º lugar, depois da penalização aplicada por troca de motor.

A Red Bull teve de trocar de motor duas vezes, com o primeiro elemento da unidade motriz a dar sinais que não agradaram aos engenheiros, obrigando os mecânicos a horas extras de ontem para hoje. Tal não afetou a performance de Verstappen que foi o mais rápido no TL3, onde quase ninguém conseguiu informações de relevo e na qualificação, o talento do neerlandês falou mais alto. Apesar de satisfeito com o resultado, Verstappen sabe que tem uma tarefa complicada pela frente:

“Foi uma boa qualificação. Felizmente, o tempo estava bom. Estava a chover um pouco e conseguimos fazer uma boa qualificação. Tudo funcionou bem. Em todos os jogos de pneus que usámos conseguimos fazer bons tempos por volta. Estava a pensar na Q3, sem saber se ia secar, por isso estava a tentar manter dois conjuntos novos para a Q3 e, felizmente, conseguimos isso na Q1 e na Q2. Estou muito contente. O carro estava a funcionar muito bem no molhado. Mas amanhã, sei que será um dia diferente. Vai estar mais quente, em princípio não vai chover, por isso o que importa é a degradação dos pneus. Só precisamos de garantir que estamos bem nesse aspeto”.

“Sei que tenho de arrancar 10 lugares atrás, por isso foi o melhor que consegui fazer hoje, e vou a partir daí. Não sei quão rápidos vamos ser. Espero que possamos estar na luta pelos lugares da frente. A corrida pode perder-se na Curva 1, por isso só temos de ver o que acontece no início. É uma corrida muito longa, muito dura para os pneus e temos de tentar gerir isso o melhor possível. Esperamos poder ser competitivos amanhã. Não estamos a facilitar as coisas para nós próprios, especialmente na batalha em que estamos. Sei que hoje foi um grande dia, mas foi no molhado, temos de ser rápidos no seco amanhã. Vai ser uma batalha difícil. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos. Espero que possamos lutar contra a Ferrari e a Mercedes”.