GP da Bélgica F1, Max Verstappen sobre o simracing: “Podem ir para o inferno”

“Na semana passada conduzi muito à chuva, no simulador aqui em Spa”, disse. “Afinal, estar no simulador não é assim tão mau, enquanto a maioria das pessoas se queixa disso. Podem ir para o inferno”.

Il video trasmesso da SkySportF1 in attesa delle FP1 in merito a una conversazione tra Lambiase e @Max33Verstappen dopo quanto accaduto in gara a Budapest. Non è comunque certo che si stesse parlando dei team radio della gara magiara. #F1 #Verstappen #Lambiase #RedBull pic.twitter.com/maUIEKoQqS

Max Verstappen respondeu aos críticos após o Grande Prémio da Bélgica, depois de ter sido alvo de escrutínio pela sua conduta no Grande Prémio da Hungria. Na Hungria, criticou a estratégia da Red Bull e teve uma colisão com Lewis Hamilton, o que levou a uma investigação. Os críticos também apontaram a sua participação num evento de simracing até às 3 da manhã antes da corrida, sugerindo que isso teve impacto no seu desempenho.

