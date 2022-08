GP da Bélgica F1, Max Verstappen pode vencer partindo do 15º lugar | AutoSport

Max Verstappen definiu o tempo mais rápido da sessão de qualificação por mais de 0,6s do segundo classificado – que começa na pole amanhã – Carlos Sainz. O piloto da Red Bull estava destinado a partir do fundo da grelha, mas mesmo assim foi o mais rápido, fazendo tudo para garantir que começava à frente do seu rival, Charles Leclerc, que começa em 16º.

Verstappen estava tem estado num patamar onde mais ninguém está no fim-de-semana e uma penalização na grelha devido a mudanças na sua unidade motriz deixa o neerlandês com muito trabalho pela frente neste domingo, para subir pelo pelotão inteiro e alcançar aquele que ele diz ser o seu objetivo para a corrida, o pódio.

Mas o ritmo extremamente impressionante que o piloto da Red Bull mostrou durante todo o fim-de-semana torna muito possível que ele ainda possa acabar na ‘luta’ pela vitória.

George Russell, por exemplo, não tem dúvidas: “O Max é tão rápido que provavelmente vai vencer partindo de 15º”.

No final de contas, Verstappen venceu a partir do 10º lugar na grelha na Hungria, e é mais fácil de ultrapassar em Spa-Francorchamps do que no Hungaroring, pelo que ver como o líder do campeonato traça o seu caminho em direção à vitória é provável que proporcione uma corrida com bastante entretenimento.