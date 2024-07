GP da Bélgica F1: Max Verstappen foi o mais rápido no TL1

Se o primeiro treino for o reflexo do que vamos ter no resto do fim de semana, Max Verstappen tem argumentos para voltar aos triunfos. Um treino ótimo por parte do #1 da Red Bull, que terminou com o melhor tempo da sessão (1:43,372) e com excelentes indicadores. Oscar Piastri e Alex Albon completaram o top 3.

Não houve tempo de espera para os fãs que foram até ao Circuito de Spa-Francorschamps, com os carros seguirem de imediato para a pista assim que foram autorizados a tal. Com 22 °C de temperatura do ar e 37,3 °C de temperatura no asfalto, a escolha de pneus variou entre os médios e os duros para estas primeiras voltas.

Daniel Ricciardo, num fim de semana importante para o seu futuro na F1, começou a sessão com um pião na curva 1. O primeiro tempo a ir para a tabela foi o de Max Verstappen, iniciando os trabalhos no segundo 44, com pneus duros.

It was a close call for Ricciardo who missed the dividing barrier by inches it seems 🤏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/v4XTxEy8Bf — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Oscar Piastri e Lando Norris instalaram-se nos segundo e terceiro lugar, respetivamente, até Lewis Hamilton assinar o segundo registo… ainda a mais de meio segundo de Verstappen. Os três pilotos tinham os pneus médios colocados. O fim de semana Ocon começou também mal, com uma fuga de água a comprometer o primeiro treino. O francês deu uma volta e teve de regressar às boxes de onde não saiu mais.

George Russell (médios) aproximou-se do tempo de Verstappen, mas ainda assim a distância para o primeiro classificado era grande. Vinte minutos depois das primeiras voltas, a sessão viu uma espécie de pausa, com a grande maioria dos carros nas boxes, para colocar pneus macios e tentar as primeiras voltas verdadeiramente rápidas. Depois dessa pausa, a primeira volta com pneus macios foi colocada na tabela de tempos, com Russell a tirar três décimos ao tempo de Verstappen. Mas o #1 da Red Bull mostrou um andamento muito forte e tirou mais de oito décimos ao tempo de Russell, na sua primeira tentativa com pneus macios. Piastri fez melhor que Russell, mas ficou a sete décimos do neerlandês da Red Bull, isto quando chegamos a meio da sessão

A vinte minutos do fim e com os tempos a caírem muito, Verstappen liderava, instalando no segundo 43, seguido de Piastri, a meio segundo, Alex Albon, Russell, Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz e Lance Stroll.

As equipas focaram-se nos stints longos e no ritmo de corrida, pelo que nos últimos 20 minutos não vimos grandes mudanças na tabela de tempos. A sessão terminou com o mesmo top 10.

Ainda é cedo para tirar conclusões, mas parece evidente que Max Verstappen está muito forte. Conseguiu ser sempre o mais rápido e mesmo com voltas longe da perfeição, conseguiu diferenças significativas. Esse ritmo pode dar jeito, pois os 10 lugares de penalização por trocada de elementos da unidade motriz vai obrigado o #1 lutar para conseguir a desejada vitória. Da McLaren, sinais diferentes, com Piastri a ter um ritmo interessante, mas Norris longe do colega de equipa. A Mercedes também esteve quase sempre nas primeiras posições. Sergio Pérez, num fim de semana decisivo, começou muito longe do seu colega de equipa (quase um segundo de diferença). Também para Ocon, tarefa mais complicada, com uma sessão em que deu apenas uma volta.

O segundo treino está agendado para as 16h.

Foto Philippe Nanchino/ MPSA