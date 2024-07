GP da Bélgica F1: Max Verstappen faz a pole, Charles Leclerc em segundo

Max Verstappen foi imbatível na qualificação do GP da Bélgica. O piloto da Red Bull foi constantemente o mais rápido e conseguiu o melhor registo na Q3 (1:53.159). Charles Leclerc foi o segundo mais rápido, uma surpresa, e com isso ficou com a pole para amanhã, dada a penalização de Verstappen (10 lugares por troca de elementos do motor). Sergio Pérez conseguiu um terceiro lugar, o que são boas notícias para o mexicano, que estava pressionado pela equipa. Lewis Hamilton foi o quarto mais rápido, à frente dos dois McLaren, a desilusão do dia.

Se na Q1 tivemos um duelo Verstappen vs Piastri pelo primeiro lugar, a Q2 e a Q3 mostraram claramente a vantagem do campeão neerlandês neste tipo de condições. A chuva que caiu antes da qualificação e a que foi caindo durante a Q2 e a Q3 obrigaram sempre ao uso dos pneus intermédios. A Red Bull acabou por ser a mais forte, mas amanhã espera-se uma corrida com tempo seco o que pode mudar o cenário.

Q1

Se ontem as equipas tiveram direito a pista seca e condições ótimas para os dois primeiros treinos, sábado trouxe chuva, muita chuva, durante a manhã e o início da tarde. Mas à hora do arranque da Q1 da qualificação para o GP da Bélgica, a chuva parou e a pista começou a secar a um bom ritmo, apesar das nuvens carregadas que ainda pairavam sobre o traçado de Spa-Francorchamps.

Com a temperatura da pista nos 22 °C, 18 °C no ar e com 80% de probabilidade de chuva durante a qualificação, os pilotos iniciaram logo os trabalhos (todos com pneus intermédios), assim que a direção de corrida deu autorização aos carros para entrar em pista, com a chuva a ameaçar cair ainda nesta Q1. As primeiras voltas seriam fundamentais para garantir uma vaga na Q2.

Lando Norris colocou o primeiro tempo na tabela, no segundo 58, mas Hulkenberg e Piastri trataram de fazer melhor, com Piastri a entrar no segundo 57. Mas Max Verstappen fez melhor que o australiano, colocando-se na primeira posição, com quase um segundo de vantagem para o #81 da McLaren. Chegamos a meio da sessão e o top 10 era o seguinte:

Verstappen, Red Bull Gasly, Alpine Piastri, McLaren Norris, McLaren Ocon, Alpine Hamilton, Mercedes Sainz, Ferrari Leclerc, Ferrari Russell, Mercedes Perez, Red Bull

Mas com a evolução constante da pista, os tempos iam caindo a bom ritmo. Nesta fase, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Zhou Guanyu e Lance Stroll estava na zona de eliminação. Ricciardo saltou dessa zona para o segundo lugar, numa excelente volta.

As condições estavam cada vez mais difíceis, com partes da pista já seca, o que danificava sobremaneira os pneus intermédios. Piastri regressou ao topo da tabela, mas foi por pouco tempo, pois Verstappen entrou no segundo 54 e voltou a colocar-se na primeira posição. Piastri voltou a “roubar” o lugar a Verstappen, num duelo que animou a sessão, que terminou com o australiano no topo da tabela, numa sessão em que a chuva acabou por não aparecer, apesar da previsão.

Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant e Zhou Guanyu ficaram na zona de eliminação no final da sessão.

O top 10 final foi o seguinte:

Piastri, McLaren Gasly, Alpine Verstappen, Red Bull Perez, Red Bull Sainz, Ferrari Leclerc, Ferrari Russsell, Mercedes Ocon, Alpine Ricciardo, RB Alonso, Aston Martin

Q2

A Q2 começou com o mesmo ritmo que a Q1 terminou, com a ameaça de chuva a manter-se. Fazer os melhores tempos nos primeiros minutos seria crucial para garantir a Q3. A pista continuava com algumas zonas já prontas para pneus slicks, mas outras zonas estavam algo húmidas, o que dificultava a escolha das equipas. Mas, tal como na Q1, os pneus intermédios foram os escolhidos para as primeiras voltas.

Alex Albon estava na liderança da tabela de tempos, quando Lando Norris tratou de aparecer e colocar-se no primeiro lugar, depois de uma Q1 algo discreta. Max Verstappen superou o registo do britânico e entrou no segundo 53 pela primeira vez na qualificação.

Os pneus marcados a verde sofriam cada vez mais com as zonas secas da pista, mas a chuva parecia querer reaparecer quando faltavam seis minutos para o fim da sessão. Nesta fase, George Russell, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Lance Stroll estavam na zona de eliminação. Com a chuva a aumentar de intensidade, estes cinco pilotos estavam cada vez mais pressionados.

Max Verstappen voltou a melhorar o seu registo e pouco depois, Russell entrou no top 5, com os Ferrari ainda na zona de eliminação. Leclerc também saltou da zona de eliminação, tal como o seu colega de equipa, o que deixava Pérez perto da zona de eliminação. Também o mexicano afastou-se dos últimos cinco lugares. Eram os Mercedes que entravam na zona de eliminação, mas ambos conseguiram escapar à eliminação.

No final da sessão, ficavam eliminados, Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Lance Stroll. Pérez ficou em décimo e a diferença para Albon foi de apenas 0,003 seg. Com o melhor tempo (1:53.515) ficou Max Verstappen. Seguiram-se Hamilton, Russell, Sainz, Piastri, Leclerc, Alonso, Norris, Ocon e Pérez.

Q3

Os dez pilotos que chegaram à Q3 foram de imediato para a pista. A meteorologia não melhorava e os pneus intermédios continuavam a ser a opção para todos os carros em pista.

Hamilton foi o primeiro a assinar um tempo, começando no segundo 54, quando já se tinha rodado no segundo 53. Piastri não conseguiu fazer melhor que Hamilton. Russell estava em terceiro e Norris em quarto. Max Verstappen colocou o seu Red Bull na primeira posição, com Pérez a ficar em segundo. Depois das primeiras voltas, o top 10 era o seguinte:

Verstappen, Red Bull Perez, Red Bull Hamilton, Mercedes Piastri, McLaren Russell, Mercedes Norris, McLaren Sainz, Ferrari Leclerc, Ferrari Alonso, Aston Martin Ocon, Alpine

Apenas os Mercedes e os McLaren se mantiveram em pista para uma segunda tentativa enquanto o resto das equipas chamaram as equipas à boxe para colocar pneus novos. Deste quarteto, apenas Norris conseguiu melhorias marginais. Faltavam 3 minutos para o fim da sessão. Dos carros que trocaram de pneus, Charles Leclerc conseguiu um excelente tempo e subiu ao segundo lugar. Verstappen não conseguiu melhorar o seu registo, mas não precisava, pois o melhor tempo era já seu. Pérez não conseguiu melhorar, mas já tinha conseguido um bom resultado. O melhor tempo ficou para Verstappen, mas com a penalização de dez lugares, é Charles Leclerc que consegue a pole. Pérez ficou em terceiro lugar, seguindo-se Lewis Hamilton e Lando Norris. Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Esteban Ocon completaram top 10:

Verstappen, Red Bull Perez, Red Bull Hamilton, Mercedes Piastri, McLaren Russell, Mercedes Norris, McLaren Sainz, Ferrari Leclerc, Ferrari Alonso, Aston Martin Ocon, Alpine

Destaques

Max Verstappen é o grande destaque. Sempre o mais rápido na Q2 e na Q3, o neerlandês voltou a provar que é o melhor nestas condições. A pole escapa-lhe por penalização, mas o homem da Red Bull esteve imbatível. Charles Leclerc surpreendeu com uma volta final muito boa. Apesar de ter ficado a meio segundo de Verstappen, Leclerc conseguiu o segundo tempo e o primeiro lugar da grelha para amanhã. Numa qualificação em que a Ferrari estava a ser discreta, o talento do monegasco falou mais alto. Sergio Pérez pode respirar um pouco. Pressionado pela equipa, tinha de fazer uma boa qualificação para tentar manter o seu lugar. Essa parte está feita. Falta agora ter um bom resultado na corrida.

A Mercedes fez o que se esperava, conseguindo um lugar no top 5, mas quem desiludiu foi a McLaren. Depois de uma sexta feira positiva, a equipa de Woking não se deu bem com a chuva. Lando Norris larga amanhã de quarto e Oscar Piastri de quinto, o que não é alarmante e com as características do primeiro setor, pode até ser positivo, com ambos os pilotos a aproveitarem o cone de aspiração dos primeiros. Mas o ritmo foi abaixo do esperado.

Domingo, 28 julho

Corrida 14:00

Foto: Philippe Nanchino / MPSA