GP da Bélgica F1, Lewis Hamilton: “O George fez um excelente trabalho”

Lewis Hamilton não estava muito feliz com o segundo lugar. Hamilton não cometeu erros, fez o que a lógica exigia ao nível estratégico e mesmo assim não venceu. George Russell tirou um coelho da cartola e conseguiu uma brilhante corrida. Hamilton ficou com as sobras e apesar do bom resultado, não escondeu o desconforto do segundo lugar, numa corrida que podia facilmente ter dado uma vitória.

O #44 não esperava um resultado assim e, olhando ao ritmo da Mercedes na sexta, poucos acreditavam que os Flechas de Prata conseguiriam vencer:

“Não, não estávamos à espera da vitória. Primeiro, tenho de dar os parabéns ao George e à equipa. Tivemos um péssimo dia na sexta-feira. O carro não estava competitivo. Fizemos algumas alterações, era difícil prever como resultariam, por causa da chuva de ontem, mas o carro estava fantástico na corrida e devemos isso a todos, tanto aqui, com um trabalho sólido nas paragens, nas boxes e a estratégia, como ao pessoal da fábrica.”

“Eu estava a tentar aproximar-me, obviamente, mas o George fez um excelente trabalho com os pneus duros. Em todos os stints ainda me sobraram pneus, mas a equipa chamou-me cedo, o que é uma pena, mas é um daqueles dias. Penso que a McLaren esteve muito forte hoje, mas nós estávamos um pouco mais à frente no início. Só temos de continuar a esforçar-nos.”