GP da Bélgica F1, Lewis Hamilton: “Feliz pela vitória, triste pelo George”

Lewis Hamilton expressou sentimentos contraditórios por herdar a vitória no Grande Prémio da Bélgica de F1 do seu colega de equipa da Mercedes, George Russell, que foi desclassificado depois de o seu carro ter sido ficado abaixo do peso regulamentar em 1,5 kg após a corrida.

Apesar de satisfeito com a vitória, Hamilton lamentou o que sucedeu com Russell e reconheceu a desilusão da equipa por não conseguir a dobradinha. O piloto salientou a evolução positiva da equipa, que tem mostrado um forte desempenho recentemente.

“Sentimentos mistos pelo resultado de hoje”, escreveu Hamilton. “Obviamente, estou feliz por conseguir a vitória, mas tenho pena do George e é uma desilusão para a equipa não conseguir a dobradinha. No entanto, há muitos pontos positivos a retirar de hoje. No início do fim de semana, não esperávamos estar na frente nem ter o ritmo que tínhamos, por isso é ótimo ver os progressos que fizemos e que estamos na luta. Levamos todos estes pontos positivos para a pausa e voltaremos como uma equipa mais forte e pronta para manter o ritmo.”

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA