GP da Bélgica F1, Lando Norris: “Perdi muitos pontos nas últimas três ou quatro corridas”

Lando Norris pretende utilizar a pausa de verão de 2024 da Fórmula 1 para “reiniciar” depois de ter cometido erros “estúpidos” que limitaram o seu desempenho no Grande Prémio da Bélgica, onde terminou em sexto lugar.

Partindo do quarto lugar, Norris perdeu posições logo no início, sair largo na curva 1, com uma breve passagem pela gravilha. Isto permitiu que Max Verstappen o ultrapassasse durante as paragens nas boxes, deixando Norris a perseguir o Red Bull durante o resto da corrida.

Norris reconheceu as suas recentes falhas, atribuindo-os a pequenos erros de julgamento e expressou o desejo de continuar a tentar capitalizar a boa forma da McLaren. Norris Admitiu ter julgado mal a curva La Source para evitar uma colisão e lamentou a corrida em Spa onde as ultrapassagens não foram fáceis, com a maioria das passagens a ocorrerem durante as paragens nas boxes e não na pista. Apesar disso, ele sentiu que o carro tinha um ritmo forte, mas não foi capaz de maximizar o seu potencial.

“Perdi muitos pontos nas últimas três ou quatro corridas só por causa de coisas estúpidas – erros e maus arranques, agora na Curva 1. Não sei por quê. São só coisas parvas. Nem sequer são coisas difíceis. Na Curva 1, a tentar não ter problemas, a tentar garantir que há um espaço e que não sou atingido, e depois ponho-me fora da pista. Foram só algumas coisas estúpidas. O ritmo foi bom, a equipa está a fazer um trabalho fantástico, por isso estou contente.

“De certa forma, sinto que não quero fazer uma pausa – só quero continuar porque estamos em boa forma. Mesmo hoje sinto que o ritmo foi muito forte. Nas últimas duas ou três corridas não tive o clique que precisava e perdi muitos pontos, por isso espero poder voltar em força.”

“As ultrapassagens foram péssimas hoje”, continuou. “Acho que foram muito poucas as ultrapassagens feitas em pista. A maioria foi apenas nas paragens nas boxes. Houve algumas ultrapassagens, mas apenas quando se tinha uma vantagem de 10 voltas nos pneus. De resto, sim, foi uma corrida um pouco difícil com as ultrapassagens. E senti que estávamos rápidos, o carro estava rápido. Só não acho que tenhamos maximizado o que poderíamos ter feito.”

