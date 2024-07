GP da Bélgica F1: Lando Norris marca o ritmo no TL2

Lando Norris foi o destaque no Treino Livre 2 do GP da Bélgica. Depois de um TL1 mais discreto, o piloto britânico foi o mais rápido da sessão, com a companhia do seu colega de equipa, Oscar Piastri e de Max Verstappen no top 3.

Com o céu coberto, a temperatura do ar de 22 °C, 36 °C de temperatura do asfalto, os pilotos regressaram ao traçado de Spa-Francorchamps para a segunda sessão de treinos do dia. Depois de Max Verstappen ter dominado a primeira sessão.

Segundos depois da luz verde, os pilotos trataram de ir para a pista, dando início aos trabalhos, com a grande maioria a optar pelos pneus médios para este arranque de sessão.

Max Verstappen começou com um ritmo forte, entrando no segundo 43, seguido de perto por Lando Norris, mas com pneus macios, enquanto o Red Bull começou com os médios. Piastri não ficou longe de Norris e conseguiu o terceiro tempo, com pneus médios. Carlos Sainz (médios) roubou o lugar a Piastri pouco depois. Russell aproximou-se do topo e fez o terceiro tempo, com Lewis Hamilton a ficar a apenas 0.004 seg. do seu colega de equipa.

20 minutos depois do início da sessão, os carros regressaram às boxes, para colocar pneus macios e iniciar as simulações de qualificação. Oscar Piastri foi o primeiro a entrar no segundo 42, tirando 6 décimos ao tempo de Sainz que tinha tirado dois décimos ao tempo de Verstappen, com o Ferrari a parecer um pouco mais lento na reta, talvez com mais apoio aerodinâmico. Verstappen ficou a 0.002 segundos do tempo de Piastri, que manteve a liderança da tabela de tempos. Leclerc entrou no top 3 pouco depois, ficando a 0,3 segundos da referência. Lando Norris entregou a sua candidatura à pole, com um tempo 0,2 segundos mais rápido que o seu colega, assinando o melhor tempo da sessão.

Os vinte minutos dedicados às simulações de qualificação terminaram com o tempo de Norris, com as equipas a virarem para stints longos, estudo de degradação de pneus e ritmo de corrida.

O resto da sessão decorreu sem problemas, a um ritmo constante, com as equipas a concluírem os seus programas. Como esperado, os tempos não sofreram grandes alterações, pelo que Lando Norris ficou com o melhor tempo do dia, com 1:42.260. Nesta sessão, Piastri foi o segundo classificado, seguido de Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Sergio Pérez e Lewis Hamilton.

O destaque da sessão vai para a McLaren que mostrou competitividade. Dois carros nos primeiros lugares, velocidade em qualificação e carros aparentemente com mais apoio aerodinâmico, o que poderá ajudar na conservação dos pneus. Mas a McLaren tem uma excelente oportunidade amanhã, pois o único que pareceu estar ao nível dos carros Papaya foi Max Verstappen que terá de cumprir a penalização de dez lugares na grelha de domingo. Ferrari e Mercedes poderão surpreender, mas pareceram um furo abaixo.

A Haas mostrou sinais positivos, com Kevin Magnussen em oitavo e Esteban Ocon não acusou a falta de tempo n TL1 e ficou no top 10. Pérez é que continua demasiado longe do seu colega de equipa. A Aston Martin esteve muito discreta hoje, tal como a RB.

Horários

Sábado, 27 julho

Treino livre 2 11:30 – 12:30

Qualificação 15:00- 16:00

Domingo, 28 julho

Corrida 14:00