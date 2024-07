GP da Bélgica F1: Lance Stroll com novo motor e nova caixa

O incidente de Lance Stroll no Treino Livre 3 deu mais trabalho do que inicialmente esperado. Apesar da saída de pista e consequente toque nas barreiras parecer mais leve do que outros já vistos, o monolugar #18 necessitou de muito trabalho dos mecânicos.

Foi necessário colocar uma nova unidade motriz e uma nova caixa, além dos óbvios elementos de suspensão danificados. Stroll deverá ter o carro pronto para fazer a qualificação, mas a equipa está apenas agora a terminar os trabalhos de reparação.

Team effort at its best! What an amazing crew we have🙌🙌🙌 Few minutes to the start of QF and everyone is working flat out on Lance’s car. They are changing everything except the survival cell. If we don’t make it on time, no one can👏👏👏@AstonMartinF1 pic.twitter.com/e2vEEKCtE1

— Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) July 27, 2024