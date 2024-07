GP da Bélgica F1: Haas, Alpine e Aston Martin tentam pontos

A Haas esteve em bom plano na sexta-feira, nos treinos do GP da Bélgica, ficando em quinto lugar no ritmo de corrida, a sua melhor posição do ano. Estão atrás da Aston Martin em ritmo de qualificação, mas podem tirar partido de uma boa posição de qualificação para obterem uma vantagem estratégica devido às pequenas diferenças entre as equipas.

“Foi um dia bastante bom; estávamos a analisar diferentes níveis de downforce e é sempre difícil escolher o mais adequado em Spa. A natureza da pista está entre diferentes níveis de downforce e, com as condições climatéricas, também é preciso ter em conta o risco de ter de correr em piso molhado. Não é uma situação fácil, mas é igual para todos. O ritmo de qualificação não importa tanto aqui, porque embora seja importante partir na frente, na corrida é muito fácil ultrapassar aqui e é preciso ter um bom ritmo de corrida. Estivemos bem no TL2, por isso vamos ver” disse Kevin Magnussen.

A Aston Martin está a recuperar das dificuldades recentes e, embora ainda não seja a melhor das equipas que lutam pelos pontos, é competitiva com uma vantagem nas retas que a torna difícil de ultrapassar.

As atualizações da Alpine são promissoras e colocam a equipa na luta pelos pontos, depois das recentes dificuldades. As equipas estão muito próximas, com cerca de um décimo de segundo a separá-las, o que sugere que a ordem de classificação pode mudar com base nas melhorias de desempenho durante a noite.

“Esta manhã, infelizmente, tivemos uma fuga de água no meu carro, o que fez com que a minha sessão terminasse mais cedo enquanto a equipa resolvia o problema. Nos Treinos Livres 2 desta tarde, conseguimos cumprir o nosso programa e fazer algumas voltas muito necessárias. Os nossos stints com pouco combustível pareceram encorajadores, mas parece que os stints longos precisam de algum trabalho, especialmente no que respeita à gestão dos pneus” disse Esteban Ocon.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA