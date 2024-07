GP da Bélgica F1, George Russell: “Resultado espetacular!”

“Resultado espetacular! Definitivamente não previa esta vitória esta manhã na nossa reunião de estratégia. O carro estava fantástico. Fizemos muitas alterações em relação a sexta-feira à noite e os pneus estavam ótimos. Estava sempre a dizer ‘acho que podemos fazer uma paragem única’. A estratégia fez um ótimo trabalho. Parabéns ao Lewis. Ele controlou realmente a corrida. Se as circunstâncias fossem diferentes, tenho a certeza que ele teria conseguido a vitória. Dobradinha para a equipa é fantástico. Estava a concentrar-me muito durante a corrida. Vou ter de voltar a ouvir as comunicações de rádio! Foi um esforço de equipa. Arriscamos, mas só foi possível porque o carro estava muito bom e o ritmo estava lá. Um dois primeiros é um ótimo resultado”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI