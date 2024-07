GP da Bélgica F1: George Russell desclassificado. Lewis Hamilton é o vencedor da corrida

Assim, é Lewis Hamilton que fica com a vitória no GP da Bélgica, a sua 105ª vitória, Oscar Piastri foi segundo e Charles Leclerc foi promovido ao terceiro lugar. Max Verstappen e Lando Norris completaram o top 5″.

O carro 63 foi pesado na balança interior e exterior da FIA, tendo ambas as balanças apresentado o mesmo resultado de 796,5 kg. A calibragem de ambas as balanças foi confirmada e testemunhada pelo concorrente.

“ Infração – Violação do artigo 4.1 do Regulamento Técnico de Fórmula 1 da FIA.

As verificações pós-corrida revelaram que o seu carro pesava 798 kg, o mínimo exigido, mas depois de esvaziar 2,8 litros de combustível, pesava 796,5 kg, 1,5 kg abaixo do mínimo.

Golpe de Teatro em Spa-Francorchamps. George Russell, que cruzou a linha de meta em primeiro lugar , depois de uma soberba atuação, acaba de ser desclassificado do GP da Bélgica. O Mercedes do piloto britânico ficou abaixo do peso mínimo regulamentar, o que motivou a desclassificação.

