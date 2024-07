GP da Bélgica F1, George Russell: “De partir o coração”

George Russell já reagiu à desclassificação do GP da Bélgica. Russell, que cruzou a linha de meta em primeiro lugar, depois de uma soberba atuação, foi desclassificado. O Mercedes do piloto britânico ficou abaixo do peso mínimo regulamentar, o que motivou a desclassificação.

O #63 da Mercedes já reagiu nas redes sociais, com uma breve declaração, onde mostra a sua desilusão pelo surpreendente desfecho de um dia que tinha tudo para ser memorável:

“De partir o coração… Chegámos com menos 1,5 kg de peso e fomos desclassificados da corrida”, escreveu Russell. “Deixámos tudo na pista hoje e tenho orgulho em cruzar a linha em primeiro lugar. Haverá mais por vir.”

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.

We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.

There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF

— George Russell (@GeorgeRussell63) July 28, 2024