GP da Bélgica F1, Fernando Alonso: “Trabalho focado em 2025”

Fernando Alonso vai para a pausa de verão satisfeito depois de ter marcado pontos na Bélgica, apesar da falta de ritmo do Aston Martin na corrida. Alonso alcançou um bom resultado com uma estratégia de uma paragem (tal como George Russell) utilizando pneus duros. No final, foi decidido continuar sem mais paragens quando o esperado safety car não apareceu, o que foi uma agradável surpresa, uma vez que se previa que o carro terminasse na 13ª posição.

“Tínhamos um plano A, um plano B e um plano C” disse Alonso, citado pelo jornal Marca. “Por isso, tínhamos uma paragem, duas ou três. No final, acho que foi um acaso, estávamos em 12º , à espera de um safety car e, a 11 voltas do fim, começámos a pensar que o safety car não ia chegar, mas talvez conseguíssemos ir até ao fim com aqueles pneus. Foi algo inesperado, pois o nosso objetivo real era o 13º lugar.”

Alonso reconheceu que as ultrapassagens em Spa dependiam do desempenho dos carros rivais, destacando a velocidade da Williams e da Alpine como crucial para a sua estratégia. Apesar das limitações do seu carro, a boa gestão dos pneus permitiu a realização de uma única paragem nas boxes e felicitou a equipa por esta decisão.

Em comparação com o ano passado, Alonso salienta que agora lutam com equipas como a Williams, a RB e a Alpine, longe dos quatro primeiros lugares que ambicionavam anteriormente. A Aston terá muito trabalho na pausa de verão e na segunda metade do ano, sem planos imediatos para melhorias significativas, mas concentrando-se em entender e melhorar os pontos fracos do carro, de olho em 2025.

“Não podemos esconder o facto de estarmos a lutar com a Williams, a AlphaTauri e a Alpine. No ano passado, estávamos a olhar, talvez, para os quatro primeiros. Agora, estão fora do nosso alcance e estamos a lutar com os que estão atrás de nós. Vamos concentrar-nos em compreender os pontos fracos do carro, que é a parte que temos de melhorar. Mas penso que todo o trabalho será focado em 2025”.