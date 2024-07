GP da Bélgica F1: corrida fascinante do princípio ao fim

A Mercedes venceu o GP da Bélgica, não tanto devido ao ritmo dos seus carros, mas sim devido a uma estratégia ‘fora da caixa’, que acabou por resultar na perfeição.

No momento em que escrevemos este texto é quase certo que George Russell vai perder triunfo para Lewis Hamilton, pois o seu carro nas pesagens encontrava-se com menos 1.5 Kg que o peso mínimo regulamentar, mas a Mercedes fica na mesma com o triunfo e o que importa aqui perceber é como foi possível uma estratégia com tanto tempo em pista por parte de Russell com os mesmos pneus.

Se calhar alguns vão dizer, menos 1.5 Kg fez diferença no desgaste.

Não sabemos, talvez, mas não é isso que está em causa.

Na verdade, qualquer uma das quatro equipas poderia ter vencido a corrida, em termos de ritmo, a Mercedes, McLaren, Red Bull e talvez um pouquinho abaixo a Ferrari não estão muito longe umas das outras.

Toto Wolff disse que a estratégia beneficiou um pouco Russell em detrimento de Hamilton, mas para sermos corretos, naquela altura ninguém sabia o que ira resultar, tinha que ‘cair’ para algum lado, foi para Russell.

Quem assistiu, achou estranho que em quatro voltas, Hamilton tenha perdido sempre tempo em La Source, ao não conseguir rodar tão bem o seu W15 e meter a potência no chão como de Russell e isso definiu que Hamilton não conseguiria passá-lo no fim da reta de Kemmel.

Claramente, esta foi uma corrida que a meio ninguém poderia dizer com boas dose de certeza quem iria vencer, tanta e tão boa foi a mistura que esta nos estava a dar, em termos de dúvidas, que eram muito mais do que as certezas. Não havia certezas sobre a forma como os pneus se iriam comportar e esta foi mais uma vez uma corrida decidida nos detalhes e não tanto no ritmo de cada carro.

O que mais uma vez se provou é que a Mercedes tem tomados boas decisões no pit wall no que diz respeito à execução da corrida. Pelo menos tem tido mais e melhores que as principais adversárias se olharmos para o ‘filme todo’, não só desta corrida, mas desde a altura em que as suas decisões não interessavam nada porque o carro simplesmente não andava face à concorrência. Isso mudou.

Não foi há muito tempo que a Mercedes estava a lutar com a Aston Martin.

O que já não restam dúvidas é que a McLaren, Mercedes e a Ferrari se aproximaram da Red Bull esta época, e o mais engraçado, é que se andam a revezar na frente.

Sem a mais pequena dúvida que hoje em Spa quatro equipas poderia ter vencido a corrida, não pelo ritmo dos seus carros, que não era assim tão diferente, mas sim pelas decisões que tomaram, percebendo-se claramente que ninguém tinha a certeza que era a sua estratégia a vencedora.

Agora resta esperar mais do mesmo durante o resto de 2024 e para 2025. Depois de dois anos, 2022 e 2023, totalmente aborrecidos, a F1 está a ‘agradecer-nos’ a paciência e a devolver corridas absolutamente fabulosas…