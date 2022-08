GP da Bélgica F1, Cone de aspiração na primeira volta é crucial | AutoSport

Ironicamente, por vezes pode ser melhor sair da primeira curva na segunda posição do que na primeira em Spa-Francorchamps, devido à natureza do traçado da pista.

Embora haja um curto percurso até La Source (curva 1) quando as luzes se apagam, a secção seguinte é quase completamente plana, a velocidade máxima, até à entrada na Eau Rouge e Raidillon (curvas 2,3 e 4).

E no topo da colina, a longa reta Kemmel oferece uma grande oportunidade para um cone de aspiração mesmo antes do DRS ser ativado, o que significa que o carro em segundo lugar tem frequentemente uma boa hipótese de fazer uso do reboque para ultrapassar em Les Combes.

Com o segundo setor muito mais difícil de seguir, é nesta fase que realmente se quer estar na frente, por isso, quer seja para os pilotos da frente ou para aqueles que seguem mais atrás, é na verdade a quinta curva aquela que pode provar ser a mais crucial na primeira volta da corrida.