GP da Bélgica F1: Chuva estragou TL3. Max Verstappen foi o mais rápido

Spa-Francorchamps e chuva. Uma combinação já bem conhecida que voltou a acontecer. O Treino Livre 3 pouco deu, com poucas voltas dadas pelos pilotos. A chuva instalou-se por cima do traçado belga e afetou os trabalhos de todas as equipas. Max Verstappen foi o mais rápido de uma sessão que deu poucas informações às equipas.

A chuva apareceu para tornar o desafio de Spa ainda mais difícil. A previsão já tinha antecipado esta possibilidade que se cumpriu com os pilotos a irem para a pista com os pneus intermédios. A temperatura da pista era de 21,3 °C e a temperatura do ar era 18,2 °C. Max Verstappen foi o primeiro a colocar um tempo na tabela, com um registo de 2:03.232.

Com cinco minutos cumpridos, a chuva começou a cair com mais intensidade e os pneus intermédios já começavam a ficar assoberbados com tanta água em pista. Max Verstappen conseguiu melhorar o seu registo e estava mais de um segundo e meio mais rápido que a concorrência.

12 minutos depois do arranque da sessão, Lance Stroll provocou a primeira interrupção do fim de semana, com uma saída de pista no topo da Raidillon que danificou a roda dianteira esquerda do seu Aston Martin.

We have a red flag 🚩 Stroll comes to a halt with damage to his car #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/WPU6oDUqjq — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

Este era o top 10, quando a sessão foi interrompida:

Verstappen, Red Bull Piastri, McLaren Gasly, Alpine Norris, McLaren Ocon, Alpine Leclerc, Ferrari Stroll, Aston Martin Bottas, Sauber Hamilton, Mercedes Perez, Red Bull

As bandeiras verdes regressaram 15 minutos depois do incidente de Stroll, mas nenhum carro saiu, com a chuva ainda a cair com mais intensidade. A quantidade de água não iria permitir recolher dados relevantes e o risco de uma saída de pista era elevado. E pouco tempo depois, as bandeiras vermelhas foram novamente mostradas, com a meteorologia a estragar a festa aos fãs que se deslocaram para ver a corrida ao vivo.

Com a chuva a não dar tréguas, o tempo da sessão foi se esgotando. Mas a dois minutos do fim da sessão a luz verde regressou ao fim da via das boxes, com alguns pilotos a aproveitarem a oportunidade para dar mais duas voltas ao traçado. As condições eram difíceis, com Carlos Sainz a ter uma saída de pista nas primeiras curvas da sua primeira volta do dia (o espanhol não tinha ido ainda para a pista nos primeiros minutos da sessão). A bandeira de xadrez foi mostrada pouco depois e os pilotos que saíram para a pista deram apenas duas voltas.

Foi uma sessão que deu muito pouco, quer ao nível do espetáculo, quer ao nível da informação recolhida. Espera-se que a qualificação também aconteça com a companhia da chuva, o que poderá complicar as contas para a pole. Max Verstappen ficou com o melhor registo (2:01.565), seguido de Oscar Piastri e Pierre Gasly, o piloto que mais voltas fez nesta sessão (5)

A qualificação está agendada para as 15h.