GP da Bélgica F1, Charles Leclerc: “Não estava mesmo nada à espera”

O segundo lugar de Charles Leclerc na qualificação do GP da Bélgica foi inesperado para todos, inclusivamente para o próprio piloto.

Leclerc reconheceu que não esperava este resultado, com a chuva a dar uma ajuda à Scuderia Ferrari, que nos treinos tinha ficado abaixo do que a Red Bull e a McLaren mostraram. Leclerc sabe que não vai ser fácil manter o primeiro lugar, mas vai tentar manter a posição na largada:

“Exatamente o mesmo que no ano passado. É bom. Não estava mesmo nada à espera. Obviamente, com as condições difíceis, conseguimos fazer algo acima das nossas expectativas. É um bom dia para a equipa, pelo que agora temos de nos concentrar no dia de amanhã e ver o que acontece. Sem esta chuva, provavelmente o quinto lugar era a posição pela qual estávamos a lutar, especialmente com a Mercedes. Mas a chuva ajudou-nos um pouco. Estou muito contente, estou muito contente com a volta na Q3 e é bom estar de volta à parte da frente da grelha. Não é o primeiro lugar mais fácil de manter na primeira volta, mas veremos. Cada partida é diferente e quando estiver no carro amanhã, em Eau Rouge, verei o que posso fazer de melhor. Obviamente, vou tentar manter o primeiro lugar.”