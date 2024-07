GP da Bélgica F1, Charles Leclerc: “Não considero este resultado muito positivo”

Charles Leclerc estava descontente com o desempenho da Ferrari no Grande Prémio da Bélgica, onde terminou em quarto lugar, o seu melhor resultado desde a vitória no Mónaco. Apesar de ter partido da pole position, Leclerc reconheceu que a Ferrari não foi suficientemente rápida, ficando atrás dos carros da Mercedes e de Oscar Piastri da McLaren.

A Ferrari, que tinha sido a equipa mais próxima da Red Bull no início da temporada, ficou atrás da McLaren e da Mercedes depois de atualizações sem sucesso em Barcelona. Leclerc observou que a Ferrari foi o quarto carro mais rápido em Spa e teve dificuldades em acompanhar a Mercedes, que estava inesperadamente forte. Ele conseguiu segurar Max Verstappen e Lando Norris, mas sentiu que terminar atrás de dois Mercedes e um McLaren foi dececionante.

“Não foi uma boa corrida, porque se fosse um Red Bull na frente, acho que teria sido um fim de semana positivo, mas agora era um Mercedes, com quem pensávamos estar a par e que tiveram vantagem sobre nós. Por isso, não considero este resultado muito positivo. Acho que o quarto lugar era o que eu pensava ser o melhor resultado possível hoje, com dois McLarens na frente e um Red Bull. Mas, mais uma vez, o que não me deixa muito contente é o facto de termos dois Mercedes e um McLaren na frente. Pensávamos que estávamos ao nível da Mercedes. Portanto, é pior do que o esperado.”

Carlos Sainz fez eco dos sentimentos de Leclerc, destacando que a Ferrari não melhorou o seu desempenho em relação aos seus rivais, permanecendo dois a três décimos mais lenta.

“Quando se vê o ritmo da Mercedes, Red Bull e McLaren na corrida, acho que é claro que não evoluímos o que deveríamos”, disse Sainz. “Acho que ainda há dois ou três décimos [de diferença]. Com Leclerc partimos da pole e terminámos em quarto. Com o meu carro, senti que estávamos a caminho do pódio e, assim que todos colocaram os seus pneus duros, foi possível ver o ritmo de cada um. Apesar de no meu último stint ter sido bom, quando me disseram os tempos dos outros, pensei: ‘não, não tão rápido como desejava’.”

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA