GP da Bélgica F1 cada vez mais pressionado: 2025 pode ser o último… | AutoSport

Segundo se sabe, os custos passaram de 23,5 milhões de euros em 2023 para 25 milhões em 2024 e 28 milhões em 2025 e o jornal belga La Libre noticia que o Grande Prémio da Bélgica terá de aumentar significativamente o valor a pagar, mas o governo regional da Valónia não parece ter meios para isso. De acordo com o ministro da Economia da Valónia, Willy Borsus, o défice em 2023 foi de 3,2 milhões de euros, em comparação com 5,6 milhões em 2022 e 7,3 milhões em 2021.

O Promotor do GP da Bélgica de Fórmula 1 está a sentir cada vez mais a pressão da Liberty Media, que insiste num ‘fee’ maior para que o circuito se mantenha no calendário da F1. O atual contrato vigora até 2025 e a negociação para a extensão do acordo não parece que venha a ser fácil para os promotores belgas. E isso percebeu-se desde logo quando no final de 2023 os homens de Spa não conseguiram melhor do que estender o contrato por mais um ano.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI