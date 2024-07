GP da Bélgica F1: As possíveis estratégias de corrida

As equipas gostam de olhar para as referências do ano anterior para extrapolar o comportamento dos pneus, essencial para a escolha da estratégia. No entanto, a pista de Spa foi reasfaltada o que aumentou a aderência e a velocidade dos carros, mas também causou mais granulação dos pneus. Assim, os pneus duros, que no ano passado não era opção, transformou-se numa escolha mais indicada este ano.

O diretor de desportos motorizados da Pirelli, Mario Isola, sugere que a estratégia mais rápida implica duas paragens com médio>duro>duro, com paragens ideais entre as voltas 10-15 e 25-30. O undercut será poderoso, e os pneus melhores podem tirar proveito do DRS para ultrapassagens.

Apenas Sergio Pérez e Fernando Alonso entre os 10 primeiros têm apenas um jogo de pneus duros, o que faz com que médio>duro>médio seja quase tão rápido para eles, com paragens entre as voltas 10-15 e 28-33.

Uma estratégia de uma paragem (médio>duro) é possível, (mas pouco provável) com uma paragem entre as voltas 16-22, mas é menos favorável devido à facilidade de ultrapassagem de Spa e à necessidade de gerir os pneus.

São viáveis várias combinações de duas paragens. Suave>médio>médio envolve paragens entre as voltas 7-12 e 23-28, mas a resistência do pneu macio é limitada, oferecendo um aumento de velocidade inicial sem grande extensão do stint. As simulações da Pirelli indicam que todas as combinações são viáveis, sem diferença significativa no desempenho.

Quanto à meteorologia, que ontem deu dores de cabeça, hoje promete um dia mais calmo, com pista seca, o que poderá jogar a favor das equipas que mostraram bom andamento na sexta. A McLaren, por exemplo, preferiu perder na qualificação e manter a afinação que funcionou bem em seco. Assim, o cenário para hoje poderá ser diferente, face ao que vimos ontem na ordem de forças na grelha.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA