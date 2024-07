GP da Bélgica F1, Andrea Stella:” Não estamos numa má posição”

“Penso que é justo dizer que, apesar de ontem termos sido particularmente competitivos em piso seco, não há razão para dominarmos com pneus intermédios, tendo em conta que as primeiras quatro equipas do top sempre estiveram muito próximas umas das outras (em intermédios). A segunda consideração é que não queríamos comprometer a nossa afinação para as condições de hoje, porque sabemos que amanhã precisamos da velocidade máxima. Estávamos dispostos a pagar um pouco de preço na qualificação porque queremos ter o carro mais apto para a corrida de amanhã em condições de piso seco. Neste momento, todos os modelos de previsão meteorológica estão a prever tempo seco, por isso queríamos ter a certeza de que não teríamos um sábado glorioso e depois um carro que não está em condições de capitalizar no domingo. Portanto, deste ponto de vista, penso que não estamos numa má posição para fazer uma boa corrida amanhã.”

