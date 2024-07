GP da Bélgica F1, a Desilusão: Sergio Pérez

Havia três fortes candidatos à Desilusão do GP da Bélgica. Mas, olhando ao cenário atual e à situação em que se encontra, Sergio Pérez foi o escolhido.

No caso de Yuki Tsunoda, num fim de semana em que a Red Bull iria tomar decisões quanto ao futuro, o piloto japonês não conseguiu evidenciar-se. Tsunoda tem estado melhor que Daniel Ricciardo, com mais dez pontos no campeonato. A velocidade do #22 não está em causa, mas a sua impetuosidade e falta de calma em pista irão minar a carreira do piloto se não mudar. Já com quatro épocas na F1, não temos visto Tsunoda a melhorar nesse capítulo e talvez por isso estará fora das contas para uma potencial substituição de Sergio Pérez. A mentalidade do japonês não lhe permite estar numa equipa de topo, nem sequer enfrentar Max Verstappen. Neste fim de semana, acabou por não conseguir mostrar o que pode e deve fazer.

Lando Norris foi também destaque pela negativa. Mais uma largada falhada, desta vez de forma incrível. Sozinho, sem pressão, quis jogar pelo seguro e acabou a sair ligeiramente para a caixa de gravilha na curva 1, o que comprometeu a corrida. Norris podia estar muito mais perto de Max Verstappen (o neerlandês tem mais 78 pontos que o piloto da McLaren), mas tem desaproveitado oportunidades claras, por culpa própria. Norris reconheceu os erros, mas tem de fazer melhor se quiser, de facto, lutar pelo título.

Mas a desilusão do fim de semana foi Pérez. Começou bem o fim de semana e o terceiro lugar na qualificação, que se transformou em segundo, abria a porta a um bom resultado, para afastar a pressão que tem sentido. Mas na corrida voltou a desiludir. Especialmente no último stint, perdeu ritmo e caiu para o oitavo lugar, sétimo depois da desclassificação de Russell. Mais uma má exibição do mexicano, no que pode ter sido a sua última corrida pela Red Bull… e até na F1.