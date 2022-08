GP da Bélgica de Fórmula 1: Horários (Corrida às 14h00) | AutoSport

A Fórmula 1 está finalmente de volta este fim-de-semana, após quatro semanas sem competição. O regresso dá-se no histórico circuito de Spa-Francorchamps, pista adorada pelos pilotos e adeptos do desporto, que se encontra atualmente em risco para o calendário da próxima época.

A natureza de alta velocidade de Spa-Francorchamps tem semelhanças com Silverstone, que foi considerada a melhor corrida da primeira metade da temporada, e, portanto, coloca-se uma vez mais em perspetiva uma grande corrida no próximo domingo, 28 de agosto.

A Ferrari venceu na Grã-Bretanha e muitos analistas voltam a apontar a equipa de Maranello à vitória, porém as novas unidades motrizes dos RB18 e a recente sequência de grandes resultados é encorajadora para a marca austríaca. Por conseguinte, a corrida promete ser bastante disputada entre as duas equipas da frente, logo seguidos pela Mercedes, que também se encontra num grande momento de forma.

A pole position não é necessariamente o melhor lugar para começar e existem fortes probabilidades de termos ambos os pilotos que vão começar na primeira linha da grelha roda-a-roda na primeira curva, rumo a Eau Rouge e Raidillon.

É provável que as equipas de segundo pelotão fiquem mais para trás do que o normal devido à grande distância da pista, 7,004km.

Spa também é muito famoso pelas suas condições variáveis de meteorologia e a chuva poderá mesmo aparecer durante o fim-de-semana. No último ano, o Grande Prémio da Bélgica foi um autêntico desastre devido à forte chuva que impediu à realização normal do GP, começando pelo grave acidente de Lando Norris na Q3, até à corrida que detém o recorde de ser a mais curta do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 alguma vez realizada, tanto em termos do número de voltas como de quilómetros percorridos, com a decisão da FIA de fazer apenas duas voltas completas atrás de safety-car, antes de, à terceira volta, levantar a bandeira vermelha e dar a corrida por terminada.

1º GP: 1950

Voltas: 44

Circuito: 7.004 km

Corrida: 308.05 km

Recorde: 1m46.286s (Valtteri Bottas, 2018)

Horário

Sexta-Feira, 26 agosto

Treino Livre 1: 13:00-14:00

Treino Livre 2: 16:00-17:00

Sábado, 27 agosto

Treino Livre 3: 12:00-13:00

Qualificação: 15:00-16:00

Domingo, 28 agosto

Corrida: 14:00