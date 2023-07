GP da Bélgica de Fórmula 1 (30 de julho): horários | AutoSport

O circuito de Spa-Francorchamps é considerado uma das melhores pistas do mundo, com a zona Eau Rouge/Raidillion a destacar-se, num traçado que tem de tudo, longas retas, curvas longas, fortes travagens. Ainda por cima, a pista foi intervencionada na zona do Eau Rouge/Raidillon, e ficou mais segura. Originalmente com 14 km em estradas públicas, o circuito foi encurtado em 1979, mas ainda é o mais extenso da F1. É a pista que coloca a maior carga vertical sobre os pneus durante a temporada. A superfície ondulada também significa que os pneus trabalham arduamente como parte da suspensão do carro. O tempo pode variar muito. Como a pista é tão longa, não é raro chover numa parte do circuito e estar seco noutra. A estratégia pode fazer uma diferença fundamental.

1º GP 1950

Voltas 44

Circuito 7.004 km

Corrida 308.052 km

Recorde 1m46.286s (Valtteri Bottas, 2018)

Horário

Sexta-Feira, 28 julho

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Treino livre 2 16:00 – 17:00

Sábado, 29 julho

Treino livre 3 11:30 – 12:30

Sprint 15:30 – 16:30

Domingo, 30 julho

Corrida 14:00