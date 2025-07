GP da Bélgica de F1: Zak Brown confirma problema de bateria que afetou Lando Norris

O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 trouxe um regresso aos triunfos para Oscar Piastri, mas a corrida de Lando Norris foi marcada por desafios técnicos. Zak Brown, CEO da McLaren, revelou em declarações à Sky Sports F1 que um problema na bateria do monolugar de Lando Norris na fase inicial da prova teve um impacto significativo no seu desempenho, especialmente nas secções de subida do circuito de Spa-Francorchamps.

Zak Brown abordou a situação do piloto britânico, explicando as dificuldades enfrentadas por Norris logo no arranque da corrida. “Tivemos um pequeno problema na bateria que precisamos de investigar, e creio que isso não o ajudou”, afirmou Brown. O CEO da McLaren sublinhou a importância crítica do fornecimento de energia em momentos chave, como o início da corrida, e em secções exigentes do circuito: “No arranque, tivemos um problema na bateria. Basta um pequeno contratempo, especialmente a subir a colina [referindo-se às inclinações do circuito de Spa-Francorchamps], para que o impacto seja notório.”

Questionado sobre se o seu colega de equipa, Oscar Piastri, também teria sido afetado por esta questão técnica, Zak Brown indicou a necessidade de uma análise mais aprofundada. “Deixem-me fazer o meu trabalho de casa, mas tivemos alguns problemas com a bateria logo no início da corrida”, concluiu, sugerindo que a equipa irá investigar a extensão do problema e se este se manifestou em ambos os carros ou apenas no de Norris. Esta situação destaca a complexidade dos sistemas de gestão de energia nos monolugares de Fórmula 1 e o seu impacto direto na performance dos pilotos.

A gestão da energia é um aspeto fulcral na Fórmula 1 moderna, onde os sistemas híbridos, como o ERS (Energy Recovery System), desempenham um papel decisivo no desempenho dos carros. Um problema na bateria pode comprometer a entrega de potência, afetando não só a velocidade em reta, mas também a capacidade de defesa ou ataque em curva, especialmente em circuitos como Spa-Francorchamps, que exigem uma utilização intensiva da energia para maximizar a performance nas suas longas retas e subidas desafiantes.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA