GP da Bélgica de F1: Verstappen e Mercedes no centro das atenções

Os adeptos têm seguido os movimentos de jatos e iates associados tanto a Verstappen como a Toto Wolff – que já os definiu como bom Photoshop – com indícios de que ambos estiveram simultaneamente na Sardenha. Se foi coincidência ou resultou num encontro, resta saber, mas ambas as partes serão certamente questionadas sobre o assunto na Bélgica.

Surgiram também questões sobre as eventuais ligações entre o tetracampeão mundial e a Mercedes, com Horner a afirmar que a Red Bull teria um dia de planear a vida sem o seu piloto estrela. Baseando-se nos contratos atuais, isso não deveria acontecer até 2028, mas não impediu que as discussões tivessem lugar.

