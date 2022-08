GP da Bélgica de F1: Vários pilotos ‘atirados’ para o fundo da grelha | AutoSport

Ao todo são seis os pilotos que, até ao momento, estão indicados a começar a corrida de domingo do fundo da grelha. Charles Leclerc e Max Verstappen, principais candidatos ao título já confirmaram alterações no motor e caixa de velocidades e estão entre o lote apresentado.

Para além dos pilotos da Ferrari e Red Bull, vários outros pilotos irão começar nas últimas posições de domingo, com particular destaque para Lando Norris e Esteban Ocon, sétimo e oitavo classificados do campeonato.

Ambos os pilotos introduziram um novo motor de combustão interna, turbocompressor e MGU-H, enquanto o carro de Ocon também terá equipado um quarto MGU-K, bem como a sua terceira bateria e centralina.

Valtteri Bottas também descerá ao final da grelha após instalação de um quinto motor de combustão e caixa de velocidades e um sexto turbocompressor e MGU-H no seu Alfa Romeo.

Mick Schumacher é o último piloto desta lista de seis. A Haas instalou uma terceira centralina e uma quinta caixa de velocidades.

A ordem estabelecida na qualificação vai determinar a distribuição dos pilotos penalizados no fundo da grelha da corrida de domingo.