GP da Bélgica de F1/Sprint Qualifying: destaques e desempenhos das equipas

A sessão de Sprint Qualifying para o Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps viu Oscar Piastri, piloto da McLaren, assegurar a pole position com um desempenho impressionante. Enquanto a McLaren demonstrou um ritmo forte, a Red Bull de Max Verstappen garantiu o segundo lugar, e a Haas surpreendeu ao colocar ambos os seus carros no top 10. Por outro lado, a Mercedes enfrentou um dia desafiante, com ambos os pilotos a ficarem aquém das expectativas.

McLaren Lidera com Piastri na Pole

Oscar Piastri, da McLaren, confirmou o seu estatuto de favorito ao conquistar a pole position na Sprint Qualifying em Spa-Francorchamps, após ter sido o mais rápido na única sessão de treinos livres. Apesar de um susto no SQ2, onde perdeu a sua primeira volta por limites de pista, Piastri recuperou e garantiu a primeira posição com uma margem de quase meio segundo sobre o seu colega de equipa. Lando Norris, que se qualificou em 3.º lugar, admitiu que a equipa tem “algumas coisas a trabalhar”, mas mostrou-se otimista para a Corrida Sprint. Andrea Stella, Diretor de Equipa da McLaren, elogiou a performance de Piastri e a “merecida Pole position”, destacando o potencial de ambos os pilotos para lutar pela vitória e pontos importantes.

Red Bull e a estratégia de baixa carga aerodinâmica

A Red Bull optou por uma configuração de baixa carga aerodinâmica, que se revelou eficaz no primeiro setor da pista. Max Verstappen, que se qualificou em 2.º lugar, dividindo os dois carros da McLaren, considerou o resultado “muito bom”, afirmando que maximizaram o desempenho do carro. Com a sua velocidade em reta, Verstappen será uma ameaça na partida. No entanto, Yuki Tsunoda não conseguiu acompanhar o ritmo do seu colega de equipa, sendo eliminado no SQ2 e expressando frustração com a sua performance.

Ferrari: sortes mistas e desafios para Hamilton

A Ferrari teve um dia de resultados contrastantes. Charles Leclerc qualificou-se em 4.º lugar, mostrando-se satisfeito com o comportamento do carro e os avanços das atualizações, embora reconhecendo a distância para a McLaren e Verstappen. Lewis Hamilton, por sua vez, enfrentou um dia “desafiador”, com problemas no carro e um despiste no SQ1 que o deixou em 18.º lugar. Fred Vasseur, Diretor de Equipa da Ferrari, lamentou o azar de Hamilton, mas mostrou-se satisfeito com o progresso geral da equipa e a correspondência dos dados das atualizações com as expectativas.

Haas surpreende com dupla no SQ3

A Haas foi uma das grandes surpresas da sessão, conseguindo colocar ambos os seus pilotos no SQ3 pela primeira vez esta temporada. Esteban Ocon qualificou-se em 5.º lugar, e Oliver Bearman em 7.º, demonstrando o potencial das suas atualizações. Ayao Komatsu, Diretor de Equipa da Haas, expressou orgulho na “enorme equipa” e na “sexta-feira limpa”, com o objetivo de converter as posições de partida em pontos na corrida de amanhã.

Williams, Alpine, Racing Bulls, Kick Sauber e Mercedes: outros destaques

Williams: Carlos Sainz recuperou bem após perder metade do FP1 devido a um problema no sistema de combustível, qualificando-se em 6.º. Alex Albon teve mais dificuldades, saindo no SQ1.

Alpine: Pierre Gasly alcançou um bom 8.º lugar, revertendo um treino livre menos positivo. Franco Colapinto não conseguiu encontrar o ritmo, terminando em 19.º.

Racing Bulls: Isack Hadjar qualificou-se em 9.º, enquanto Liam Lawson ficou em 11.º, mostrando um bom ritmo geral.

Kick Sauber: Gabriel Bortoleto surpreendeu com um 10.º lugar no SQ3, enquanto Nico Hulkenberg teve uma sessão complicada, terminando em 17.º.

Mercedes: A equipa teve um dia para esquecer. Kimi Antonelli despistou-se no SQ1, danificando o carro e terminando em 20.º. George Russell, que passou por gravilha, também sentiu danos no seu carro e foi eliminado no SQ2, ficando em 13.º. Andrew Shovlin, Diretor de Engenharia de Pista, admitiu a “desilusão” do dia e a dificuldade em pontuar na Sprint.

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll qualificaram-se em 14.º e 15.º respetivamente, com a equipa a testar novas atualizações aerodinâmicas e a esperar um melhor ritmo de corrida.

A complexidade de um fim de semana de Sprint, com apenas uma sessão de treinos livres antes da qualificação, exige que as equipas tomem decisões rápidas sobre a configuração do carro e a gestão dos pneus. A escolha de compostos de pneus pela Pirelli e a imprevisibilidade do clima em Spa-Francorchamps, que poderá trazer chuva, adicionam camadas de estratégia e incerteza para as corridas de sábado e domingo, tornando a gestão de pneus e a adaptação às condições da pista elementos cruciais para o sucesso.

FOTOS Phillippe Nanchino/MPSA