GP da Bélgica de F1, Sergio Pérez: “foi um bom resultado, partimos atrás do Charles (Leclerc)” | AutoSport

O companheiro de equipa de Verstappen na Red Bull, Sergio Perez, foi oitavo após a sua primeira tentativa na Q3, mas acabou por recuperar para conseguir o terceiro lugar na qualificação, o que se traduzirá numa partida na primeira fila, pelo que com um Red Bull nas mãos tem boas hipóteses de alcançar um bom resultado, quiçá o triunfo: “foi uma qualificação muito complicada, começamos nos intermédios, pensámos que a pista ia secar mais depressa, na Q3, as curvas 8 e 9 foram muito complicadas, mas foi um bom resultado, partimos atrás do Charles (Leclerc), e temos boas hipóteses…”