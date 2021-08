GP da Bélgica de F1: Senhoras e Senhores, o espetáculo vai continuar… | AutoSport

Vai recomeçar a batalha no combate pelo título de F1. Será Lewis Hamilton ou Max Verstappen a regressar mais competitivos das férias?

A pausa de verão terminou, é tempo dos motores se fazerem ouvir de novo, e nada melhor que o majestoso circuito de Spa Francorchamps, para o fazer. São sete quilómetros de entusiasmo, 19 curvas, resumidamente, um dos desafios de corrida mais excitantes do mundo.

E com um tempo imprevisível, o circuito aninhado na Floresta das Ardenas parece ter o seu próprio sistema meteorológico, e este Grande Prémio tende a ser incerto a esse nível.

É o cenário perfeito para os rivais do campeonato Lewis Hamilton e Max Verstappen, retomarem a mais emocionante batalha pelo título que a Fórmula 1 tem visto em anos.

Max Verstappen parece relaxado: “Estamos muito positivos, tivemos muitas boas corridas – só que as duas últimas não seguiram o nosso caminho, em algo que esteve fora do nosso controlo. A equipa está ansiosa por recomeçar mas ainda há, naturalmente, muitas corridas a ser realizadas”.

A Mercedes está para já na mó de cima, a atualização que levaram para Silverstone levou-os de volta à luta com a Red Bull, e os campeões mundiais foram capazes de recuperar a primazia em ambos os campeonatos. Os Mercedes têm sido tradicionalmente mais fortes em Spa, mas a Red Bull e a Honda, recuperaram muito e o RB16B parece perfeitamente capaz de lutar de igual para igual com o Mercedes W12.

Lewis Hamilton foi para férias na frente do campeonato, mas sabe que a Red Bull representa uma enorme ameaça: “A pausa foi necessária, mas no final já me pareceu demasiado longa. Estava entusiasmado por voltar ao trabalho e senti falta de trabalhar com a equipa, de estar no carro” começou por dizer Hamilton, que está confiante: “Acho que elevámos o nosso jogo. Não tenho dúvidas de que daremos mais um passo em frente nos nossos processos e na forma como nos aplicamos.

Não me sinto mais cauteloso do que no início do ano [quanto ao desafio colocado por Verstappen], pois sabíamos que eles seriam rápidos no início. Vimos obviamente a velocidade e a competitividade deles no passado. É claro que, à medida que foi decorrendo a época, eles foram ficando cada vez mais fortes.

Por isso, vai ser equilibrado, difícil nesta segunda metade da época. A primeira metade foi definitivamente uma das mais difíceis e julgo que será a mesma coisa na segunda metade, se não mais difícil”.

Hamilton lidera a Verstappen por apenas oito pontos, após 11 corridas, com a Red Bull a apenas 12 pontos atrás da Mercedes no campeonato dos construtores.