GP da Bélgica de F1: Revolução total na Red Bull

Yuki Tsunoda tem tido dificuldades em pontuar consistentemente na Red Bull. Mekies, que trabalhou com Tsunoda na Racing Bulls, precisará encontrar uma forma de extrair o máximo do piloto ou reavaliar a situação para garantir que o segundo carro contribua mais para os pontos da equipa.

Um dos maiores desafios de Mekies será garantir a continuidade de Max Verstappen na equipa. Tem havido especulações sobre o futuro de Verstappen, e Mekies terá de convencer o piloto e a sua comitiva de que a Red Bull tem o potencial para continuar a lutar por campeonatos. A boa relação de Mekies com as pessoas pode ser crucial aqui.

Há também uma tendência crescente na F1 de equipas a optarem por líderes com experiência em engenharia, como Andrea Stella na McLaren. Mekies tem um background de engenharia e a sua experiência na FIA e na Ferrari (onde esteve envolvido com uma equipa de ponta) pode trazer uma perspetiva técnica valiosa para a liderança.

A notícia surpreendeu não apenas Horner, mas também muitos no paddock que não esperavam uma mudança tão significativa no topo da hierarquia da Red Bull nesta altura da época. Spa-Francorchamps será a primeira oportunidade para ouvir Mekies e Max Verstappen sobre o impacto desta alteração.

