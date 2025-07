GP da Bélgica de F1, previsão meteorológica: o fator principal em Spa

O circuito de Spa-Francorchamps é notório não só pela sua beleza e desafios técnicos, como a icónica Eau Rouge-Raidillon, mas também pelo seu microclima imprevisível. É comum ter secções da pista secas enquanto outras estão molhadas, o que exige dos pilotos uma capacidade de adaptação extraordinária e das equipas decisões estratégicas quase em tempo real. A gestão da degradação dos pneus é um desafio constante, dada a natureza de alta velocidade e as forças laterais impostas pelas curvas longas, tornando a escolha do composto certo e o momento das paragens cruciais para o sucesso.

Para a hora da corrida, há menos hipóteses de chuva, com a percentagem a diminuir gradualmente ao longo do dia até aos 40% entre as 15h00 e as 17h00, antes de voltar a aumentar, para desespero das equipas durante o desmantelamento.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros