GP da Bélgica de F1: Pilotos assumem alguns riscos e querem: “decisões corajosas” | AutoSport

Apesar do que sucedeu recentemente com a morte do jovem piloto do Campeonato Europeu Regional de Fórmula Dilano van ‘t Hoff em Spa e do acidente que em 2019 vitimou Anthoine Hubert numa corrida de F2, os pilotos de F1, sabendo que o fim de semana deve ser maioritariamente ‘jogado’ à chuva, pedem que a FIA esteja disposta a tomar decisões “corajosas” no que ao adiamento ou cancelamento das sessões do Grande Prémio da Bélgica diz respeito. Os pilotos assumem esse risco, estão conscientes que ele existe, não querem, obviamente que acidentes sucedam, mas pretendem que a FIA tenha alguma latitude nas suas decisões ao invés de jogarem completamente pelo seguro.

George Russell, diretor da Associação de Pilotos de Grande Prémio, assegura que existe um acordo entre os pilotos de que o traçado da pista deve ser mantido e em declarações à ‘The Race’ disse que: “ter uma corrida cancelada não é perfeito mas não queremos outro grande incidente. Na sequência dos recentes acontecimentos, penso que a FIA tem de ser corajosa nas suas decisões no que respeita à segurança, no que respeita à visibilidade. Sabemos qual era a situação há dois anos [em 2021]. Não queremos que seja tão difícil como foi nessa altura. Mas vamos precisar de algumas decisões ousadas. Todos nós queremos correr”. Fernando Alonso diz que “se o circuito estiver muito molhado a corrida não pode começar. Conduzir às cegas pode levar a situações muito perigosas. Basicamente, os pilotos querem um meio termo entre o risco assumido e o risco desnecessário.