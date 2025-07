GP da Bélgica de F1: Norris reconhece o mérito de Piastri

Lando Norris, após garantir o segundo lugar no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, demonstrou desportivismo ao reconhecer abertamente a superioridade de Oscar Piastri no arranque da corrida.

O piloto britânico analisou os momentos decisivos da prova, admitindo que o seu colega de equipa realizou um trabalho “melhor” que foi crucial para o desfecho, e expressou otimismo em relação à próxima etapa em Budapeste.

Lando Norris, ao falar sobre a ultrapassagem de Piastri no início da corrida, foi claro e direto. “O Oscar simplesmente fez um bom trabalho [no arranque]”, afirmou, sem rodeios. Explicou que Piastri “arriscou um pouco mais na Eau Rouge, aproveitou o cone de ar e conseguiu o arranque decisivo”.

Norris não encontrou motivos para queixas, reconhecendo a performance do seu colega: “Portanto, nada a reclamar. Ele fez um trabalho melhor no início, e foi isso. Nada mais podia fazer a partir desse ponto. Adoraria estar no topo, mas o Oscar mereceu-o hoje.” A sua honestidade e reconhecimento da performance de Piastri demonstram uma maturidade desportiva.

Reflexão sobre erros e o resultado da equipa

Questionado sobre se poderia ter vencido a corrida caso não tivesse cometido erros no stint final, Norris adotou uma postura pragmática. “É o ‘se’, ‘teria’ e ‘poderia’. O Oscar mereceu”, disse, recusando-se a especular sobre cenários alternativos. Acrescentou ainda: “Tenho a certeza de que ele cometeu alguns erros, por isso, se ele tivesse feito uma corrida perfeita, eu não teria conseguido vencer hoje.” Esta perspetiva realça a natureza desafiante e imperfeita das corridas de Fórmula 1. Norris garantiu que irá rever a sua própria performance: “Vou rever as minhas coisas.”

Apesar do desapontamento pessoal por não ter vencido, a satisfação com o resultado da equipa prevaleceu. “Mas estou feliz pela equipa. Mais uma dobradinha”, celebrou, referindo-se ao facto de a McLaren ter garantido os dois primeiros lugares. Destacou a importância histórica deste feito: “Penso que é a nossa primeira aqui em muitos, muitos anos. Um resultado merecido para eles e também para o Oscar.”

Expectativas para o Grande Prémio da Hungria

Olhando para a próxima ronda do campeonato, o Grande Prémio da Hungria, Lando Norris mostrou-se otimista. “Budapeste é uma das melhores para mim, em termos do que tenho feito lá nos últimos anos, e foi onde comecei a minha carreira na Fórmula 1”, explicou. O circuito de Hungaroring, com as suas características distintas, parece ser mais favorável ao seu estilo de pilotagem. “Portanto, sempre boas memórias, e normalmente uma pista que me assenta um pouco melhor do que Spa. Estou feliz com o dia de hoje. Ligeiramente desapontado, mas claro que ansioso pela próxima semana.” A sua confiança para a próxima corrida é palpável, baseada em experiências passadas positivas no circuito húngaro.

