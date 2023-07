GP da Bélgica de F1: Max Verstappen penalizado… | AutoSport

Este fim de semana vamos ter um pouquinho mais de emoção no arranque do GP da Bélgica de F1, já que Max Verstappen, na melhor das hipóteses, arranca de sexto pois vai receber uma penalização de cinco lugares na grelha depois de ser montada uma nova caixa de velocidades no seu RB19.

Como se sabe, os pilotos estão autorizados a utilizar quatro caixas de velocidades durante o ano, sem penalizações, e Verstappen vai usar a sua quinta em Spa-Francorchamps.

Tudo isto começou com a falha da caixa de velocidades de Verstappen no Grande Prémio da Arábia Saudita.

Contudo, depois do que Max Verstappen fez o ano passado, em que partiu de 14º e venceu, mesmo que não faça a pole, deverá andar pelos primeiros lugares, continuará a ser, de longe o principal favorito a vencer, ainda por cima numa pista como Spa, em que ultrapassar é fácil. Muito fácil se falarmos de Verstappen.