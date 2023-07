GP da Bélgica de F1, Max Verstappen: “O ano passado partimos mais de trás e ganhámos…” | AutoSport

Max Verstappen foi o mais rápido na qualificação do GP da Bélgica, bateu Charles Leclerc por oito décimos, mas viu confirmada uma penalização na grelha durante a sessão por ter excedido a sua alocação de caixas de velocidades para a época, pelo que vai alinhar em sexto lugar na grelha, depois de averbadas as cinco posições de penalização: “As coisas estiveram complicadas na Q2, foi muito apertado, a pista estava a secar muito depressa, na minha última volta não tinha confiança para puxar mais, fui 10º, mas na Q3 podemos puxar um bocado mais, podemos dar um pouco mais e foi isso que fiz. Fiz a pole, mas tenho que recuar 5 posições no domingo, era o melhor que podia fazer hoje. Arrisquei tudo, especialmente no segundo setor onde estava ainda um pouco húmido, mas sabíamos que o carro era rápido e pudemos demonstrá-lo de novo. O ano passado partimos bem mais de trás e mesmo assim ganhámos, por isso nesta corrida é esse o objetivo, vencer.”