GP da Bélgica de F1: Duelo McLaren, ameaça Verstappen e o fator chuva

O tempo poderá ser um fator decisivo, mas o arranque será crucial de qualquer forma. Verstappen demonstrou na Sprint como ser o segundo carro na pista pode ser vantajoso, aproveitando o cone de ar de Piastri. Se quiser entrar na luta pela vitória, Verstappen precisará de fazer algo semelhante, mas em maior escala, partindo de quarto lugar e tendo de ultrapassar Charles Leclerc antes de poder ameaçar os McLaren. O próprio Leclerc ficou agradavelmente surpreendido com o seu desempenho na qualificação, pelo que também poderá ser um fator na luta pelo pódio, no mínimo. E se chover, todas as apostas estão em aberto.

Ambos os pilotos da McLaren garantiram a primeira linha da grelha para a corrida de domingo, depois de terem tido Max Verstappen entre eles na Sprint. Espera-se uma batalha renhida pela vitória, à medida que a luta pelo título continua. Piastri aumentou a sua liderança por apenas um ponto no sábado, mas Norris ainda está a nove pontos do seu colega de equipa.

Contudo, o verdadeiro protagonista poderá ser o clima imprevisível de Spa-Francorchamps, que ameaça ditar o ritmo da corrida e virar as estratégias do avesso, tal como já se viu noutras categorias. Chris Medland aponta os pontos-chave a seguir na corrida de domingo.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros