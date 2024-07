GP da Bélgica de F1: como a meteorologia pode influenciar

Há pistas onde nunca se pode prever totalmente qual vai ser a meteorologia e Spa-Francorchamps fica claramente acima de todas as outras. A inconstância da meteorologia na zona do Circuito de Spa-Francorchamps, pode ser atribuída a vários fatores climáticos e geográficos, a região é conhecida por ter microclimas, que podem causar variações significativas no tempo em curtas distâncias. Isso significa que enquanto uma parte do circuito pode estar ensolarada, noutra pode ‘chover a potes’.

O local, situado na floresta das Ardenas, é regularmente palco de chuva intensa, o que se verificou no sábado, quando o TL3 teve de ser interrompido devido à água na pista, depois de Lance Stroll já ter saído no Raidillon quando a chuva se intensificou.

A qualificação também se realizou toda com pneus intermédios, com chuva intermitente e uma linha mais seca a surgir em alguns pontos por vezes, mas um conjunto de condições de pista tipicamente desafiantes em diferentes locais no circuito mais longo do ano.

Atualmente, a previsão para hoje, domingo é de um dia seco e parcialmente ensolarado – e o radar meteorológico é bastante confiante – mas nunca se pode ter a certeza em Spa, onde as condições podem mudar muito rapidamente. No entanto, se as previsões estiverem corretas, o dia será diferente do de sábado e o desempenho dos pneus poderá ser novamente fundamental.