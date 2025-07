GP da Bélgica de F1: batalha intensa no meio do pelotão

Com algumas baixas de peso na qualificação, a porta abriu-se para que algumas equipas do meio do pelotão garantissem lugares de destaque na grelha. Alex Albon foi quem melhor aproveitou a oportunidade, conquistando o quinto lugar na Q3. Foi um resultado bem-vindo para a equipa Williams, que tinha somado apenas cinco pontos nas quatro corridas anteriores e que talvez estivesse a sentir a pressão dos seus adversários.

Essa pressão poderá manter-se no domingo, com a Racing Bulls a ter ambos os carros no top 9, com Isack Hadjar a superar Liam Lawson por apenas 0,018s. A Sauber volta a estar na luta, com Gabriel Bortoleto a partir em décimo, e ambas as equipas Haas logo atrás.

O meio do pelotão tem proporcionado uma luta extremamente divertida este ano, com apenas seis pontos a separar a Sauber (41 pontos) em sexto, a Racing Bulls (36), a Aston Martin (35) e a Haas (34) antes da corrida de domingo. Se alguma destas equipas conseguir somar uma boa quantidade de pontos, poderá haver um movimento significativo na classificação do campeonato.

Lewis Hamilton: recuperação a partir de trás?

A Q1 teve um revés no final da sessão, quando Lewis Hamilton viu o seu tempo de volta final ser apagado por exceder os limites de pista no topo do Raidillon. A infração custou-lhe uma volta que o colocaria no top 10, deixando-o em 16.º lugar e fora da primeira parte da qualificação.

Hamilton também tinha sido eliminado na primeira parte da qualificação para a Sprint na sexta-feira, mas nessa ocasião, uma saída de pista na última curva foi o culpado. Isso impediu-o de fazer progressos significativos em direção aos pontos na Sprint, uma vez que não houve interrupções por Safety Car ou paragens nas boxes para proporcionar oportunidades estratégicas.

A diferença para a corrida de domingo é que há uma grande probabilidade de mais incidentes e variáveis que poderão permitir a Hamilton uma corrida de recuperação. O tempo é um fator – mais sobre isso abaixo – mas com a Pirelli a trazer uma diferença maior entre os compostos Duro (C1), Médio (C3) e Macio (C4), poderá haver mais opções do ponto de vista estratégico.

Chuva: o elemento imprevisível em Spa

Tal como no Grande Prémio da Grã-Bretanha, “não seria o Grande Prémio da Bélgica sem alguma incerteza em relação ao tempo”. Spa-Francorchamps já proporcionou vários momentos dramáticos, tanto em piso molhado como seco, mas é frequentemente o impacto da chuva – em graus variados – que apimenta a corrida. Houve corridas com chuva intensa, outras com aguaceiros leves, e até algumas em que choveu, parou, choveu novamente e parou de novo.

A previsão para domingo tem-se inclinado cada vez mais para a chuva, com chuva leve e chuviscos esperados de forma contínua durante a manhã e até à hora de almoço. Embora se prevejam mais aberturas no tempo por volta da hora da corrida, quaisquer aguaceiros podem ser fortes, pelo que as equipas e os pilotos terão de estar estrategicamente preparados para garantir que estão com o pneu certo no momento certo.