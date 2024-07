GP da Bélgica de F1: A surpresa Alpine e a velocidade máxima de Ocon

Um dos aspetos de maior destaque da qualificação do GP da Bélgica foi a surpresa pelo desempenho da Alpine, em particular no primeiro e terceiro sectores, zonas que recompensam fortemente a baixa downforce e a boa velocidade máxima, com o ‘castigo’ face a tudo o que é preciso no sector intermédio, que é precisamente o oposto do primeiro e terceiro setores. Esta é só mais uma das fantásticas ‘nuances’ desta pista.

Esteban Ocon lidou com isso de forma impressionante para garantir o nono lugar na grelha, e isso significa que o Alpine será difícil de ultrapassar, dada a sua rapidez em linha reta. Ocon foi o mais rápido na zona de controlo de velocidade e isso também significa que, se conseguir manter-se perto do carro da frente no sector intermédio, terá todas as hipóteses de o ultrapassar.

Isto significa que o francês – que anunciou esta semana que vai trocar a Alpine pela Haas no próximo ano – pode ganhar pontos, mas Alex Albon também está a pensar em lutar com Ocon e Fernando Alonso por um resultado entre os 10 primeiros.

É a ‘corrida’ para Les Combes e a grande zona de travagem para a chicane final da ‘Paragem de Autocaro’ (Bus Stop) que oferecem as melhores hipóteses de fazer com que as manobras de ultrapassagem se mantenham, e dado que a grelha foi definida em condições de piso molhado, pode muito bem haver pilotos a avançar se o piso estiver seco e o seu carro se mostrar mais competitivo com slicks.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino