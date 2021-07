GP da Áustria, Valtteri Bottas: “A Red Bull é mais rápida aqui, mas poderá ser diferente noutras pistas” | AutoSport

Não foi o fim de semana ideal para Valtteri Bottas mas esteve longe de ser negativo para o piloto finlandês que terminou o GP da Áustria na segunda posição, um pódio que acaba por ser positivo dado o andamento que a Red Bull evidenciou.

Bottas admitiu que não foi uma corrida fácil mas que no final conseguiu extrair tudo o que podia:

“Não foi uma corrida fácil para nós e para terminar em segundo depois de largar de quinto, tivemos realmente de lutar. Não me pareceu que houvesse muito mais para nós . O Max teve uma corrida muito simples. Ele foi rápido, o carro deles foi rápido, por isso penso que o segundo foi o melhor que conseguimos. Não foi assim tão fácil fazer apenas uma paragem. Tive um pouco de dificuldade com os pneus, mas sabíamos que seria esse o caso de qualquer maneira.”

Bottas não se mostrou surpreendido com o ritmo da Red Bull, mas admitiu que ficou admirado com o ritmo da McLaren:

“O ritmo da Red Bull, não surpreendeu . Vimos na semana passada que eles eram rápidos e, claro, esperávamos que fossem novamente rápidos, sem dúvida. Penso que a McLaren deu um bom passo. Estavam definitivamente a exercer alguma pressão sobre nós no final e foi surpreendente, tendo em conta que havia algumas décimas de diferença no ritmo na semana passada. Portanto, não sei, talvez Lando me possa dizer mais tarde o que encontraram na semana anterior.”

O finlandês reconheceu que Red Bull Ring é uma pista que favorece os Red Bull, mas espera que o cenário mude de figura noutros traçados, mostrando também esperança nas melhorias que chegarão para a corrida de Silverstone, onde a Mercedes é habitualmente mais forte:

“É evidente que a Red Bull é mais rápida aqui – mas poderá ser diferente noutras pistas. Silverstone é completamente diferente. Há muito mais curvas de alta velocidade e por isso, veremos. Temos algo planeado em termos de novas peças para Silverstone. Penso que depois disso não teremos muitas mais novidades, mas continuaremos a insistir o mais que pudermos – mas sabemos que vai ser difícil. Penso que seria promissor se pudéssemos dar um passo em frente e diminuir a diferença, mas honestamente, se olharmos para estas duas semanas como um todo, penso que fizemos uma boa limitação de danos contra a Red Bull, considerando que foram claramente mais rápidos.”

A certo ponto na corrida, o ritmo de Bottas era claramente inferior ao de Hamilton, mas o finlandês fez questão de relembrar a equipa que estava a trabalhar para o Plano A, que aparentemente contemplaria apenas uma paragem. Bottas explicou o sucedido:

“Estava apenas a tentar não matar os pneus. Vi que o Lewis estava a colocar bastante pressão sobre Lando sem realmente se aproximar e estava a deslizar muito e eu simplesmente decidi recuar ligeiramente sabendo que muito provavelmente poderia fazer apenas uma paragem. Quis tentar ter bons pneus no fim do stint, por isso foi esse o pensamento e no final foi a coisa certa.”