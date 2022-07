GP da Áustria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

3 meses depois da sua última vitória num GP de Fórmula 1, Charles Leclerc triunfou na Áustria, num Red Bull Ring repleto de adeptos de Max Verstappen, ultrapassando 3 vezes o seu adversário. Foi a segunda vitória consecutiva da Ferrari, que mesmo assim não teve uma tarde fácil nem livre de problemas. A fiabilidade, ou a falta dela, marcou a corrida de Carlos Sainz que abandonou no exato momento em que pressionava Verstappen pelo segundo lugar da classificação.

A Red Bull esteve longe de dominar a corrida como dava a ideia na sexta-feira e Verstappen foi o segundo classificado, beneficiando da desistência de Sainz. Quem saiu beneficiado e subiu de novo ao pódio, pela terceira corrida consecutiva, foi Lewis Hamilton. O seu companheiro de equipa conseguiu recuperar de uma penalização no início da corrida e terminou no quarto lugar, provando que o Mercedes está mais forte do que todos os outros carros do pelotão, mas ainda não é uma ameaça séria à Ferrari e Red Bull, pelo menos em todos os circuitos.

Um pouco mais para trás, Esteban Ocon fez uma corrida muito boa, Mick Schumacher somou novamente pontos, juntando esse facto a uma boa exibição e foi o melhor dos pilotos Haas. Será a afirmação do jovem piloto alemão na F1? Os dois pilotos da McLaren conseguiram recuperar e terminar ambos no pódio.

O que pretendemos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. Pode completar a sua resposta na caixa de comentários.

A carregar…